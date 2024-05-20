Osmaniye'de fabrika çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de fabrika çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Osmaniye\'de fabrika çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrikada meydana gelen çökmede 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 18:33
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz beldesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir  fabrikada meydana gelen çökmede 2 işçi hayatını kaybetti 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Osmaniye Sanayi Bölgesi'nde yeni yapılan bir fabrikanın içerisinde kireç filosu çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken 1 işçi yaraladı. Yaralı işçi ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de fabrika çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de fabrika çökmesi: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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