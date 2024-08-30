Osmaniye\'de gaziler ve şehit babaları 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Amanos Dağları\'nda kutladı

Yerel

Osmaniye'de gaziler ve şehit babaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Amanos Dağları'nda bulunan 2 bin 200 rakımlı Keldaz zirvesinde kutladı.

Osmaniye Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Adana Genç Gezginler Off-Road Kulübü ve Hürkuş Motosiklet Kulübü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte Şehit babaları ve Gaziler Off-Road araçlarıyla Amanosların zirvesi olan Keldaz Dağı'na çıkarak zaferi kutladı. Özel tasarım off-road araçlarıyla doğal güzelliklerin arasında çam kokularının arasında Amanos dağlarınının zirvesine çıkan şehit babaları ve gaziler burada Türk bayrağı açarak manzaranın tadını çıkardı.

30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "Şehit babalarımız ve gazilerimizle beraber bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu etkinliğe de offroad kulübü, motor kulübüyle beraber Keldaz Dağı'na çıkmaya karar verdik. Sayın valimize arz ettiğimizde çok sevindi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlara, bütün Osmaniye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şehit babası Mehmet Dingil, teşekkürlerini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar'a 30 Ağustos'ta bizlere böyle bir etkinlik yapıldığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Organizasyonun kendilere moral verdiğini dile getirerek Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kılıç, "Bu etkinliği düzenleyen valimize sosyal hizmetler il müdürüne çok teşekkür ediyorum. Bizler için bu organizasyon güzel bir moral oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

Adana Genç Gezginler Offroad Kulübü Başkanı Durmuş Dönmez, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Osmaniye'de valimizin ve diğer arkadaşlarımızın, abilerimizin, gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmak için bugün sizlerle beraberiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Seneye de inşallah bunların devamını bekleriz" diye konuştu.

Hürkuş Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Sevmez, "Osmaniye Sosyal Hizmetler Müdürümüze Öndür Yardım Karşılığımıza, Osmaniye Valimize Sayın Erdinç Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şehit babalarımız ve gazilerimizle beraber Keldaz Zirvesi'nde güzel bir etkinlik yaptık" dedi. - OSMANİYE