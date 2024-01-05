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Osmaniye'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu - Son Dakika
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Osmaniye'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sonucunda su birikintileri oluştu ve Sabun Çayı ile Deliçay Dere'sinde su debisi arttı. Yağış nedeniyle bazı mahalle ve yolların ulaşıma kapanması sonucu vatandaşlar mağdur oldu. Ayrıca, yaz aylarında kuruyan Sabun Çayı ve Deliçay Dere'sinde su seviyesi yükseldi. Kurtarma çalışması sırasında ise köpeğin kaçması nedeniyle operasyon başarısız oldu.

Osmaniye\'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu
05.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:45
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Osmaniye'de geceden başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, Sabun Çayı ve Deliçay Dere'sinde suyun debisi arttı.

Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı. Bazı mahalle ve yollarda oluşan su birikintileri, vatandaşların ulaşımının aksamasına neden oldu.

Her yağan yağmurda mahallelerinin tek girişinin kapandığını söyleyen Ahmet Çevik, "Biz her yağmur yağdığında mağdur oluyoruz bu çekilmiş hali geceden yağan sağanak yağışla birlikte burası göl olmuştu. Çevreyolunda birikin suda bu alana doluyor. Biz burada 9 haneyiz mahallenin tek girişi burası maalesef sabah servis geldi giremedi biz çocuklarımızı okula gönderemedik evde kaldılar. Benim evimin bodrum katına su doldu her yağmurda evimiz zarar görüyor yetkililerden yardım bekliyoruz. 'dedi.

Öte yandan yaz aylarında kuruyan, Sabun Çayı ve Deliçay Dere'sinde suyun debisi arttı.

Deliçay Deresine düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Su seviyesinin düşük olduğu yerden merdivenle inmeye çalışan görevlileri gören köpek hızla olay yerinden uzaklaşırken kurtarma operasyonu başarısız oldu o anlar vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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