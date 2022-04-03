Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
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Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek

03.04.2022 12:07
Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor. Pişirilen yemekler özenle paketlenerek daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Dev kazanlarda özenle hazırlanan çeşit çeşit sıcak yemekler özel olarak tasarlanan kaplarda ihtiyaç sahibi ailelere ikram ediliyor. Hazırlanan yemekler paketlenerek kurulan ekiple iftar öncesinde Osmaniye'nin dört bir yanındaki ailelere ulaştırılıyor. Yaklaşık 3 bin kişiye servis edilen yemeklerin iftar öncesi sıcak olarak servis edilmesine özen gösteriliyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, "Gönüllerimizi, sofralarımızı paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bir nebze de olsun onlara bu mübarek ayda sofralarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek Ramazanı ayını tebrik ediyor, bütün hemşerilerime en kalbi muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de günde 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika
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