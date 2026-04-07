Osmaniye'de Hayvan Barınağında Skandal

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'deki geçici hayvan barınağından sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine bir görevlinin açığa alındığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Dervişiye Köyü'ndeki barınakta olanların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, barınak çalışanlarının ölmüş bir köpeği yerde sürüklediği, ardından cansız bedeni araca attığı yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Osmaniye Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda barınak personeli valilik talimatıyla açığa alındı.