Osmaniye'de jandarmanın operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de jandarmanın operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye\'de jandarmanın operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan aramada, Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara teslim edilirken, göçmenler sınır dışı edildi ve araca el konuldu.

16.04.2024 00:30  Güncelleme: 00:32
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Osmaniye'de jandarmanın operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu minibüste 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde alınan duyum ve yapılan takip neticesinde, Hasanbeyli ilçesi Kalecik mevkiinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan ticari minibüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan organizatör göçmen kaçakçılığı suçundan adli makamlara teslim edildi, 10 düzensiz göçmen haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de jandarmanın operasyonunda 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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