Osmaniye'de Kaçak Yayla Evlerinin Yıkımı Başladı - Son Dakika
Osmaniye'de Kaçak Yayla Evlerinin Yıkımı Başladı

14.04.2026 09:49
Osmaniye'de, ormanlık alanda inşa edilen kaçak yayla evleri gözyaşlarıyla yıkılıyor.

(OSMANİYE) - Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, Haraz ve Karataş yaylalarında 2023 yılından sonra yapılan kaçak evlerin yıkımına başladı. Ev sahipleri, ekskavatör ve dozerlerle gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Osmaniye'de yayla kültürüne ev sahipliği yapan Haraz ve Karataş bölgelerinde 2023 sonrası inşa edilen yapılar için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alındı. Karara karşı önceki günlerde yaptıkları eylemler sonuçsuz kalan yurttaşlar yayla evlerinin yıkımına gözyaşlarıyla tanıklık etti.

Evinin yıkıldığı anlarda açıklama yapan mahalle sakini, konuya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Şu an elimizden gelen hiçbir şey yok. Mahkeme süreçlerimiz devam ediyor. Mahkeme sürerken yıkıma geldiler, görüyorsunuz. Evimizi tuz buz edip bırakıyorlar. Çok kötü durumdayız. Devlet büyüklerimizden hiçbir yardım gelmedi. Talebimizi ilettik ama bize ulaşmadılar. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Şu an mahkeme hala devam ediyor. Mahkeme devam ettiği halde yıkım gerçekleştirildi. Bizler yıkım istemedik, bu durumu kendilerine ilettik. Neden listede 40 kişi varken 12 kişinin adı çıkarıldı, neden listeden silindiler? İlk eklenenler sonradan neden çıkarıldı? Neden haksızlık var? Biz bunları hak etmedik, hiçbirimiz hak etmedik. Bizim burada mezarlıklarımız var; dedelerim, nenelerim… Ben beş kuşaktır buradayım."

Bilge Tıraş da, "Buraya baba-dede yerinden kalma düzeni, çocuklarımıza kalan mirası yürütmek için geldim. Kendi imkanlarımla yaptığım bu yerde, bir öğretmen olarak elim keser tutmaz, matkap tutmaz ama buradaki her bir taşı kendi ellerimle yaptım. Hiçbir ağaca zarar vermemek için evimi ağaçların arasında konumlandırdım. Ne bir canlıya ne bir ağaca zarar vermek amacıyla geldik biz buraya. Ama evimin ön tarafı da arka tarafı da orman işletmesinin yoluyken, her gün buradan geçerken Orman İşletmesi 6 yıl boyunca gözünü yumup her seferinde selam verip geçti. Ne hikmetse, sattığı yerlerin üzerinden zaman geçince onlara yıkım kararı verdi. Biz de onların ateşiyle yanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kaçak Yayla Evlerinin Yıkımı Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de Kaçak Yayla Evlerinin Yıkımı Başladı - Son Dakika
