Osmaniye'de Kadınlar Günü Bisiklet Turu

Osmaniye'de kadınlar günü nedeniyle bisiklet turu düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye Gençlik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi'nde bulunan gönüllüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bisiklet turu düzenledi. Osmaniye Millet Bahçesinde gerçekleşen etkinliğe süsledikleri bisikletleriyle katılan gönüllüler kadınlar günü ve güzel havanın tadını çıkardı.

Etkinlikte konuşan Osmaniye Gençlik Merkezi Gönüllüsü Semanur Aycun, "8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Osmaniye Millet bahçesinde Osmaniye Gençlik Merkezi olarak Türk kadınının önemini vurgulamak adına bizde bisiklet turu etkinliğinde buradayız. " diye konuştu.

Biz cennet anaların ayaklarının altındadır diyen bir medeniyetin insanları olarak kadınların değeri çok iyi biliyoruz diyen Osmaniye Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyadaki kadınlar ve ülkemizdeki kadınlar, kız çocuklarımız bizim için çok önemli. Çünkü biz şu medeniyetin insanlarıyız 'Cennet anaların ayaklarının altındadır.' Onun için dünyada çalışan ve çalışmayan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Dünya Kadınlar Günü'nde gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlikteki amacımız bugünün farkındalığını tüm dünyaya, tüm insanlara göstermek ve hep beraber barış içinde, huzur içinde yaşayan ve adil, eşit bir şekilde yaşayan insanların oluşmasını sağlamak. "dedi.