Osmaniye'de kamyon şarampole devrildi

Mersin'de yol verme kavgası sokağa taştı: Yumruk tekmeli kavga kamerada
OSMANİYE - Osmaniye'de kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep)TAG otoyolu Düziçi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilmeyen 73 SL 829 plakalı kamyonet yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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