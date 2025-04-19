Osmaniye'de Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Osmaniye'de Kitap Okuma Etkinliği

Osmaniye\'de Kitap Okuma Etkinliği

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Millet Bahçesi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek kitap okudu. Etkinlik sonunda okunan kitaplar katılımcılara hediye edildi.

19.04.2025 14:26  Güncelleme: 14:34
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve eşi Ebru Çenet, Millet Bahçesi'nde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar hep birlikte kitap okurken, etkinlik sonunda okunan kitaplar vatandaşlara hediye edildi.

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan İbrahim Çenet, Millet Bahçesi'nin Osmaniye için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Spor yapmak için gelen, kahvaltı yapan veya sadece nefes almak isteyen vatandaşlarımız için şehrin gürültüsünden uzak, korunaklı ve huzurlu bir alan oldu. Biz de bu güzel mekanda çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizle bir araya gelerek kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Okumayı seven bir Osmaniye var ve inşallah bu etkinliklerimizin devamını da getireceğiz" dedi.

Osmaniye'nin çocuklarının zeki, çalışkan ve başarılı olduğunu belirten Başkan Çenet, "Çocuklarımız hep en iyi okulları kazanıyor, gittikleri yerlerde başarılarıyla gurur kaynağımız oluyorlar. Hepsinin yolu açık, bahtı güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Kitapların insanı farklı dünyalara götürdüğünü belirten Başkan Çenet, herkese kitap okumayı tavsiye ederek, "Çocuklarımızın kitap okumaya olan ilgisini görmek beni çok mutlu ediyor" dedi. Etkinlik sonunda Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Desem ki" adlı şiirini okuyan Başkan Çenet, katılımcı herkese teşekkür etti. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

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