Osmaniye'de 'Kitaplar Bizden Okuması Sizden' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Osmaniye'de 'Kitaplar Bizden Okuması Sizden' Etkinliği Gerçekleşti

Osmaniye\'de \'Kitaplar Bizden Okuması Sizden\' Etkinliği Gerçekleşti

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in öncülüğünde düzenlenen 'Kitaplar Bizden Okuması Sizden' etkinliğinde, yüzlerce çocuk Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek kitap okudu. Etkinlik, çocukların sosyalleşmesini artırmayı amaçladı.

13.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in "Kitaplar Bizden Okuması Sizden" çağrısı üzerine yüzlerce kitap kurdu Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Başkan İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet'in de katıldığı renkli etkinlikte çocuklar yaklaşık bir saat kitap okudu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci dönem ara tatile girmesiyle birlikte Belediye Başkanı İbrahim Çenet, çocuklarda sosyalleşmeyi arttırmak amacıyla "Kitaplar Bizden Okuması Sizden" sloganıyla sosyal medya hesaplarından kitap okumaya davet etti. Çağrıya cevap veren yüzlerce kitap kurdu Osmaniye Belediyesi yönetimindeki Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda okuma etkinliğine aileleri ile birlikte katılan çocuklara, Başkan İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet tarafından yaş guruplarına göre kitaplar dağıtıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet'in de eşlik ettiği okuma etkinliğin de kitapsever onlarca kişi açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte zaman zaman çocuklarla sohbet de eden Başkan Çenet, geleceğin mimari çocukların birlik-beraberlik içerisinde sosyalleşme etkileşimiyle bilgi, birikim ve kültür dağarcıklarının arttırılması amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Her bir kitap aslında bizlere yol gösteren bir fener, önümüze ışık tutan bir akıl hocasıdır diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Çocuklarımız bu ara tatile girdiler. Sağ olsun işte Cumhurbaşkanımız sağ olsun, Murat Kurum Bakanımız Osmaniye'mize güzel bir millet bahçesi hediye ettiler. Bizler de dedik ki bu millet bahçesinde yürüyelim, çocuklarımız oynasın, düşsün ama bir şey olmasın. Annelerimiz babalarımız burada piknik yapsın. Sabahları, akşamları güvenli yürüyüşler yapsın. Ama bir de çocuklarımızla zaman zaman bir araya gelelim. Onlarla birlikte kitap okuyalım diye böyle bir etkinlik düzenledik. " diye konuştu.

Okula gitmeden önce okuma yazmayı öğrendiğini söyleyen Aytekin Demir, "9 yaşındayım ve 4 sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okula gitmeden önce kitap okumayı ve okuma yazmayı öğrendim. Çok güzel özellikle bu parka ilk defa geliyorum ve o da beni çok mutlu etti. Burası çok güzel bir yer. Bu kitabı saymazsak Heper Zemini en son okuduğum kitap." dedi.

Böyle etkinliklerin devam etmesini çok istediğini söyleyen Kübra Güneş," Konteynır kent genç ofisten geliyoruz. Buraya kitap etkinliği için geldik. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz ve konteynır kentteki gençlik ofise de teşekkür ederim. " diye konuştu.

Program sonunda Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet fidan dikimi gerçekleştirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 'Kitaplar Bizden Okuması Sizden' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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