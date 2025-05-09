Osmaniye'de Kocası Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Osmaniye'de kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

OSMANİYE - Osmaniye'de eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Fatma Yılmazgözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay saat 04.00 sularında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İki yıl önce evlenen Fatma Yılmaz, eşi S.Y. ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine belirtlen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Yılmaz, yapılan müdahale sonrasında yaşamını kaybettiği belirlendi. Fatma Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gözaltına alınan eş S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin 1 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.