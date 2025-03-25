Osmaniye'de Köpek Barınağı İhtirası

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye merkez Dervişiye köyünde hazine arazisine yapılmak istenen köpek barınağına karşı çıkan vatandaşlar, alanın bataklık olduğunu, köylünün burayı mera olarak kullandığını ifade ederek, çalışmanın durdurulması için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Osmaniye merkeze bağlı Dervişiye köyünde vatandaşlar, köpek barınağı yapılacak olan devlet hazinesi alanının bataklık olduğunu ileri sürerek, alanı mera olarak kullandıklarını bu yüzden çalışmların durdurulması gerektiğini söyledi. Köy sakini Fettah Kapan şöyle konuştu:

"Buraya bir köpek barınağı yapılmak isteniyor. Burası bir bataklık. Burası dağdan gelen tam yapılacak yerin üstüne iki dereden bu yağmurlardan nisan, mayıs yağmurlarında göl olur burası. Köpekler burada gölün içerisinde kalır. Bizim arazi yolumuz var, arazi yolumuza geçeceğiz diyoruz arazi yolumuzu da kapatıyorlar. Burada biz nasıl duracağız? Nasıl yapacağız? Bu dağdan şu gelen iki tane üzerine dere seli var, ormandan gelen. Bunun ağzına köpek barınağı yapılıyor. Nereden gideceğiz bu kadar zulüm olur mu? Yaşım 73, burası bataklık bir yer. Devlet çalıları biraz temizledi o aldı bataklık duruyor. Makineler çalışamıyor. Devlet Su işleri de Hamus Çayını ıslah etti önünde de set var, gidecek bir yeri yok. Bu selin gidecek bir yeri yok buraya birikecek."

Cahit Kılıç, "Burada ortalama 75 tane ev var, Kahyalar Mahallesi'nde. Bunun 5 tanesi hariç diğerlerinin hepsinin imzası burada. Biz bu barınağı burada kabul etmiyoruz. Bizim burada yolumuz var yolumuzu kapatıyorlar. Üst tarafta zeytinlik alanımız var onlar gidiyor" dedi.

"Malları satmayı düşünüyorum"

Hayvan besiciliği yapan Teyfik Kılıç ise "Malcılık yapıyorum, Bu merayı da ben malcılık yaptığımdan dolayı yem pahalı, sürüyorlar. Sayın valim bana mera bir yer göstersin, yakın yerden. Bu köyümüzün hiçbirinin tapusu yok. Yemde 700 lira 50 kilogramlık torbası. Biz malcılık yapamıyoruz çiftçi olarak perişan durumdayız. Ben bu malı satacağım, sayın valim bana bir mera göstermezse. Malcılık yapıyoruz köyde oturan insan ne yapar? Çiftçilik yapar malcılık yapar. Burada yer olmadığı için ben malı satmayı düşünüyorum" diye konuştu.