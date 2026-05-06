Osmaniye'de Kurbanlık Fiyatları Artıyor

06.05.2026 01:59
Kadirli'deki besiciler, artan maliyetler yüzünden kurbanlık alımında zorluk yaşıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kurban Bayramı yaklaşırken Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki besiciler, artan yem, saman ve diğer girdi maliyetleri nedeniyle üretimin giderek zorlaştığını belirtti. Vatandaşların kurbanlıklara ilgi gösterdiğini ancak satın alma aşamasında ekonomik sıkıntı yaşadığını aktaran bir besici, "Biz bu hayvanı ne ile besleyeceğiz? Bu hayvan su içmeyecek mi? Yem yemeyecek mi? Karın tokluğuna çalışıyoruz bütün yaz. Kurbanı taksitli istiyorlar, kredi kartıyla istiyorlar, borca istiyorlar" dedi.

Besici Mehmet Boran isimli üretici yaptığı açıklamada, "Samanın torbası 300-320 lira, yemin çuvalı 900 lira. Geçen sene 300 lira civarındaydı, üç katı oldu. İlaçlar kat kat çıkıyor. Bu sene kurbanlık pahalı olur, alan da olmaz öyle tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

Başka bir üretici, "50 kilogramlık yem 1000 lira olmuş. Biz bu hayvanı ne ile besleyeceğiz? Su faturası var, bu hayvan su içmeyecek mi? Yem yemeyecek mi? Samanı var. Evde yem yok. Karın tokluğuna çalışıyoruz, bütün yaz. Kurbanı taksitli istiyorlar, kredi kartıyla istiyorlar, borca istiyorlar. Kimisi 'Hayır yapacağız, biraz indirim olmaz mı? diyor" şeklinde konuştu.

"2-3 taksitli borçla istiyorlar"

Artan yem fiyatlarından şikayet eden bir üretici ise şöyle konuştu:

"1000 lira oldu şimdi yemler. Yani mecbur kalıyoruz, malımıza öyle yem de dökemiyoruz, mecbur çıkarıyoruz, buraya geliyoruz. Merada da bir şey yok. Samanın tonu 4 bin liraydı, şimdi bu yıl daha da pahalı, alamıyoruz pahalı olduğu için. Kurbanlıklar zaten 25-30 bin liradan aşağı olmaz. Borçla istiyorlar 2 taksitli, 3 taksitli, 'Yetiştiremiyoruz' diyorlar."

"Gelen çok, alan yok"

Besici Bahri Sarıyıldırım da şunları söyledi:

"Kurbanlığın kilosu 300 ile 350 lira arası olur diyorum ben, 400 lira da olabilir belki ama normalde 350-300, bu ara iyi, yani memnun olurdu insanlar. Emekliler, asgari ücretliler biraz pahalı buluyorlar ama yapacak bir şey yok. Gelen çok, fiyat öğreniyorlar şu an, hangisi uygun verirse onu alacaklar."

Eşi ile birlikte besicilik yapan Nazife Sarıyıldırım ise "70 yaşındayım, koyunlara bakıyorum. Zor günlerde oluyor tabii ki. Zor olmazsa ekmek yiyemezsin. Kurbanlık için gelenler çok pahalı diyor, çünkü eziyetini bilmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
