Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşük - Son Dakika
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Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşük

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02.06.2025 10:51
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Osmaniye\'de Kurbanlık Satışları Düşük
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Osmaniye'de esnaf, kurban bayramı öncesi düşük satışlardan şikayetçi, alım gücü düştü.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık malzeme satan esnaf, iş yapamadığını belirterek satışların düşük olmasından dert yandı. Esnaf Gökhan Demir, "Geçen sene Kurban Bayramına 15 gün kala üç, dört kişi ile ürünlerimiz yetiştiremezken, bu sene Kurban Bayramı'na 3-5 gün kaldı hala satışımız yok" dedi.

Osmaniye'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık malzeme satan esnaf Gökhan Demir, bu yıl satışlardan memnun olmadığını ifade etti.

Demir, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı hazırlıklarımız başladı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlarımız gelip bakıyor tabii ki ufak tefek sıkıntılarımız var. Mesela geçen seneyi kıyaslarsak, geçen sene kurban bayramına 15 gün kala üç-dört kişi ile ürünlerimiz yetiştiremezken, bu sene Kurban Bayramı'na 3-5 gün kaldı hala satışımız yok. Vatandaş geliyor işte diyor ki 'Et kütüğü ne kadar? Izgara ne kadar? Mangal ne kadar', sadece fiyat sorup gidiyor. Yani vatandaşın alım gücü bayağı düştü.

"Vatandaş yeni ürün alamıyor"

Geçen sene 50 liraya sattığımız et kütükleri bu sene 150 lira. Geçen sene 150 liraya sattığınız mangallar bu sene 400 lira. Yani bir sıkıntı var. Vatandaşımız sürekli bazı konularda bizi çok sıkıştırıyor. Pazarlık konusunda çok aşırı bastırıyorlar. Çünkü almak istiyor alamıyor, çeviremiyor. Ne yapacağını şaşırıyor. 'Şiş' diyor 'eski şişleri kullanırım' işte ızgara 'idare eder' diyor. Yenisini vermeye çalışıyoruz almıyor. Eskisini nerede? Bayram yaklaştı nasıl olacak nasıl gidecek şu an için bekliyoruz.

"Fiyatı duyunca evdekini bileyletelim diyorlar"

Şu an kurban bıçaklarına aslında tam rağbet başladı ama bıçaklarımız 200- 300-400 lira kalitesine göre büyükbaş, küçükbaş hayvanlara göre  göre ilerliyor. Vatandaş gelip soruyor ama fiyatı duyduktan sonra evdekini bileyletelim gibisinden farklı alternatiflere dönüyor. İşte o da bizim satışımızı engelliyor. Haklı olarak bir şey de diyemiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kurbanlık Satışları Düşük - Son Dakika

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