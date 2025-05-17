Osmaniye'de Lezzet Festivali Coşkusu Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Lezzet Festivali Coşkusu Yaşanıyor

Osmaniye\'de Lezzet Festivali Coşkusu Yaşanıyor

Osmaniye'de düzenlenen 2. Lezzet Festivali, yöresel yemekler ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde gastroshow, yarışmalar, müzik dinletileri ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalin Osmaniye'nin gastronomi hikayesini ortaya çıkaracağını belirtti.

17.05.2025 14:18  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de bu yıl 2'incisi düzenlenen Lezzet Festivali başladı. Osmaniye ve yakın illere özgü yöresel yemekler festivalde yer aldı.

Osmaniye Atatürk Caddesinde kurulan 80 stantta yöresel yemekler ve tatlılar vatandaşların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 2 gün sürecek festivalde gastroshow ve yarışmalar, müzik dinletisi, müzikli çocuk etkinliği, söyleşi programları, türkü gecesi, annemin yemekleri yöresel yemek yarışması ve gençlik konseri düzenlenecek.

Başkan Çenet, "Osmaniye'nin gastronomi hikayesini ortaya çıkarıyoruz"

Osmaniye'mizi hep birlikte inşallah şu deprem sonrası işte ayağı kaldırmak için çalışıyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bizim ilk lezzet festivalimize gelen şeflerimiz dedi ki, Turgay Bey de bunlardan biri, Osmaniye'de çok ciddi bir dönüşüm var dedi. Geçtiğimiz yıl geldiğimiz Osmaniye'yle bu yıl gezdiğimiz Osmaniye aynı değil dedi. Hamdolsun Osmaniye'nin Türkiye'nin burada cumhurun gücünü görüyoruz ve Osmaniye'mizi bakın hep birlikte inşallah şu deprem sonrası işte ayağı kaldırmak için çalışıyoruz. Bugün yine lezzetin ustaları hep birlikte Osmaniye'mizde buluştular. Bakın bir taraftan Türkiye'nin şefleri işte Aşçılar Federasyonumuz. Bir taraftan da Osmaniye'mizin o geleneksel evlerinde o mutfaklarda saklı kalmış o güzel lezzetleri işte biz burada buluşturduğumuzda Osmaniye'mizden çok güzel bir gastronomi hikayesi çıkıyor. Hamdolsun yolumuz açık. Yolumuz inşallah aydınlık olacak diyoruz. Yolun açık olsun Osmaniye diyoruz" dedi.

Osmaniye'nin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve kendilerinde buna destek verdiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Altun, "Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okulumuzun yiyecek içecek bölümü kız öğrencileri alan şefimiz atölye şefimiz burada yöresel yemeklerimizi biraz da tabii ki yeni nesil pasta ürünlerini sergilemek için geldiler. Çocuk gelişimi bölümümüzün animasyon grubu sabahleyin yürüyüşe korteje katılmışlardı. Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Osmaniye'nin böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı vardı. Gördüğünüz gibi gayet kalabalık bir festival. İnsanlar mutlu. Başkanımızın bu tip organizasyonları daha çok yapacağından eminiz. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Festivalde bölümleri ile alakalı ürünleri sergilerken çok eğlendiklerini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, "Ben Ümmühan Sultan Köse 9'uncu sınıf öğrencisiyim. Bölümümü çok seviyorum güzel şeyler yapıyoruz çok eğlenceli. Herkesi de buraya davet ediyorum. Gelmenizi de bekliyorum. Festival kesinlikle insanların sosyalleşmesi ve insanların birlik ve beraberliğini güçlendirmesi açısından çok iyi bir etkinlik. Sosyal etkinlikler çoğaldıkça insanların birbirine olan güveni ve sevgisini dağıtacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, osmaniye, Festival, Yerel, Yaşam, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Lezzet Festivali Coşkusu Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale karteli fezlekede ortaya çıktı Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl hapis talebi İhale karteli fezlekede ortaya çıktı! Beykoz Belediye Başkanı'na 67 yıl hapis talebi
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi
Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı İşte saat saat tüm gelişmeler Rusya-Ukrayna İstanbul barış müzakerelerinde neler yaşandı? İşte saat saat tüm gelişmeler
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı Formda vücuduyla göz kamaştırdı Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş Kızını kaçıran yeğenini tutup 16 yaşındaki oğluna öldürtmüş
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu
Fenerbahçe’nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı

14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
Karı-kocaya traktör üzerinde kanlı infaz
13:12
İstanbul Havalimanı’nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
19:09
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu
Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
18:23
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
17:47
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
17:43
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
17:28
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
17:22
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu
16:44
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
Bakan Şimşek iddialara tek tek yanıt verdi: İtibar suikasti
16:39
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 15:21:01. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Lezzet Festivali Coşkusu Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.