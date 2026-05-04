Osmaniye'de "Lezzet Festivali" için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de "Lezzet Festivali" için hazırlıklar tamamlandı

Osmaniye\'de "Lezzet Festivali" için hazırlıklar tamamlandı
04.05.2026 09:54  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yer fıstığının merkezi Osmaniye'de, 3'üncü Uluslararası Osmaniye Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Yer fıstığının merkezi Osmaniye'de, 3'üncü Uluslararası Osmaniye Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival öncesi, yöresel lezzetler tanıtıldı, vatandaşlar festivale davet edildi.

Osmaniye Belediyesi, Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD) ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek festival öncesi düzenlenen programda, katılımcılara Osmaniye'ye özgü yer fıstıklı pilav ikram edildi. Açılan stantlarda ise kentin yöresel yemekleri sergilendi. İki gün sürecek festival kapsamında rekor denemeleri, yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini yine görücüye çıkartıyoruz. 19 Mayıs öncesinde inşallah hem gençleri hem de mayıs ayındaki Anneler Günü'nde bütün annelerimizi bütün ailelerimizi festivalimize davet ediyoruz. Hem gastronomi lezzetine davet ediyoruz hem de Osmaniye'mizin saklı şelalesine, Zorkun Yaylamıza, Karaçay'ına, Aslantaş'ına, Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz. Bugün de içli köftesinden mercimekli köftesine, sarmasından dolmasına varıncaya kadar Osmaniye'mizin o eşsiz lezzetlerini Türkiye'mizin birçok ilinden gelen şeflerimizin de katkısıyla yöresel lezzetlerimizi hazırladık. Bu yıl 3'üncüsünü yapacağımız festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 'Lezzet Festivali' için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
Filipinler’deki Mayon Yanardağı’nda patlama Binlerce kişi tahliye edildi Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
Aydın’da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu Aydın'da kaybolan engelli Ahmet için 75 kişilik ekip seferber oldu
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
10:07
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
10:02
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı
09:26
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin’i küplere bindirdi
Tayvan liderinin Esvatini ziyareti Çin'i küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:56:05. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de "Lezzet Festivali" için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.