Osmaniye'de LPG'ye gelen zam tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de LPG'ye gelen zam tepkilere neden oldu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, LPG'ye gelen 1 lira 76 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Vatandaşlar, sürekli artan zamların hayatlarını zorlaştırdığını ve arabalarını devlete teslim etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

02.07.2024 09:58
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, LPG'ye gelen 1 lira 76 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Aracına LPG almaya gelen bir vatandaş "Her gün zam, bugün zam, yarın zam, ne yapacağız? Kontağı bırakıp arabaları devlete teslim edeceğiz. İş yerine koşarak mı gideceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar LPG'ye gelen 1 lira 76 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Aracına yakıt almak için istasyona gelen bir vatandaş, "Yapacak başka bir şeyimiz yok. Elektriğe geldikten sonra yüzde 38 zam, bütün her şeye kendi oranında gelir. 100 kilometre gitmeyiz de 50 kilometre gideriz ne yapalım? Yapacak bir şey yok" dedi.

İşyerine koşarak mı gideceğiz?

Başka bir vatandaş ise tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu zamlar nedir kardeşim? Tarlaya gidemiyoruz, bağa gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz. Yayan tarlaya gidiyorum arabayı bırakıp. Yarın da zam geliyor o zaman kontağı bırakıp kapatalım, hep bırakalım arabaları. Ne olacak bu işler? Milletin sırtına bindiler."

Bir emekli da vatandaş "Ne bu kadar zam? Mazota zam, gaza zam. Her gün zam, bugün zam, yarın zam ne yapacağız? Kontağı bırakıp arabaları devlete teslim edeceğiz. İş yerine koşarak mı gideceğiz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de LPG'ye gelen zam tepkilere neden oldu - Son Dakika

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