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Osmaniye'de lüks otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de lüks otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi ilçesi gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ME EM 32 yabancı plakalı lüks otomobil, aynı istikamette giden 33 AR 852 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza da otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.