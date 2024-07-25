Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı kavgada yaralandı

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(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde MHP'li Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan, iki grup arasında çıkan kavgada yaralandı.

Olay dün gece geç saatlerde yaşandı. Beldede bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, taş ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, Belediye Başkanı Veli Fidan ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında Belediye Başkanı Veli Fidan'ında bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası her iki gruptan yaralıların yakınları arsında Osmaniye Devlet Hastanesi önünde kısa süreli arbede yaşandı.