Osmaniye'de Orman Yangını
Cebel Yaylası'nda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Osmaniye'nin Cebel Yaylası Türkü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ederken yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan çalışmalara destek veriyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: ANKA
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