Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Batı Kavşağını (Sakızgediği) Şehir Merkezine bağlayacak olan 2.2 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

10.07.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Batı Kavşağını (Sakızgediği) Şehir Merkezine bağlayacak olan 2.2 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve DSİ 64. Şube Müdürü Mehtap Eker de yer aldı.

Çalışmalar hakkında Karayolları Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Çağrı Çiftçi'den bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Batı Kavşağımız yani Sakızgediği Kavşağı tamamlandı ve Osmaniye'mize yakışır bir kavşak olarak hizmete girdi. Fakat hizmete girdikten sonra yaklaşık 2.2 kilometrelik kısım kalmıştı. Açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza bu yolun tamamlanması hususundaki ısrarlı taleplerimiz karşısında Sayın Bakanımız da bu yolun yapılması yönünde karar aldılar. Şu anda Batı Kavşağından Şehir Merkezimize kadar olan yaklaşık 2.2 kilometrelik yol çalışması Karayollarımızca hızlı bir şekilde yapımı devam ediyor. Karayollarımızın verdiği bilgiye göre, bu yolun yapımını yaklaşık 3 ay içerisinde inşallah tamamlamayı hedefliyorlar. Bu yolun tamamlanmasını çok önemsiyoruz. İlimiz açısından bu yol gerçekten çok kıymetli. İlimizin giriş ve çıkışının sağlanmasında olağanüstü bir konfor ve kolaylık sağlıyor. Zaman açısından çok büyük kolaylık sağlıyor, araçlara yakıt anlamında çok önemli tasarruf sağlıyor ve çok kısa sürede otobana bağlanma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu yolun yapılması Osmaniye'miz için çok kıymetliydi. İnşallah bunun da çalışması hızla devam ediyor. Burada çalışma yapan müteahhide, ekibine ve başta Karayollarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yolumuzun çalışmasının bir an evvel bitmesini arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, İnceleme, Osmaniye, Ulaşım, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:47:57. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement