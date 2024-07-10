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Osmaniye'de otoban bağlantı yolu için çalışmalar başladı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Batı Kavşağını (Sakızgediği) Şehir Merkezine bağlayacak olan 2.2 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve DSİ 64. Şube Müdürü Mehtap Eker de yer aldı.

Çalışmalar hakkında Karayolları Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Çağrı Çiftçi'den bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Batı Kavşağımız yani Sakızgediği Kavşağı tamamlandı ve Osmaniye'mize yakışır bir kavşak olarak hizmete girdi. Fakat hizmete girdikten sonra yaklaşık 2.2 kilometrelik kısım kalmıştı. Açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza bu yolun tamamlanması hususundaki ısrarlı taleplerimiz karşısında Sayın Bakanımız da bu yolun yapılması yönünde karar aldılar. Şu anda Batı Kavşağından Şehir Merkezimize kadar olan yaklaşık 2.2 kilometrelik yol çalışması Karayollarımızca hızlı bir şekilde yapımı devam ediyor. Karayollarımızın verdiği bilgiye göre, bu yolun yapımını yaklaşık 3 ay içerisinde inşallah tamamlamayı hedefliyorlar. Bu yolun tamamlanmasını çok önemsiyoruz. İlimiz açısından bu yol gerçekten çok kıymetli. İlimizin giriş ve çıkışının sağlanmasında olağanüstü bir konfor ve kolaylık sağlıyor. Zaman açısından çok büyük kolaylık sağlıyor, araçlara yakıt anlamında çok önemli tasarruf sağlıyor ve çok kısa sürede otobana bağlanma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu yolun yapılması Osmaniye'miz için çok kıymetliydi. İnşallah bunun da çalışması hızla devam ediyor. Burada çalışma yapan müteahhide, ekibine ve başta Karayollarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yolumuzun çalışmasının bir an evvel bitmesini arzuluyoruz" dedi.