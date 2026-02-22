"Mehterin nefesi, Ramazan\'ın sesi" Osmaniye\'de sokakları şenlendirdi

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı, teravih namazı sonrası "Mehterin nefesi, Ramazan'ın sesi" temasıyla düzenlenen özel program kapsamında yürüyüş ve konser gerçekleştirdi.

Osmaniye Adnan Menderes Caddesi Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi kavşağından başlayan mehter yürüyüşü, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar devam etti. Korteje eşlik eden vatandaşlar, mehter takımını alkışlarla destekledi. Cadde boyunca oluşan coşkulu atmosfer, Ramazan ayının manevi ruhunu sokaklara taşıdı. Millet Bahçesi'ndeki Masal Park etkinlik sahnesinde konser veren Mehter Takımı, seslendirdiği marşlarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan, ilk günkü coşkusuyla dolup taşan Ramazan Çarşısı'nda ilahi sanatçılarının sahne aldığı gecede, Ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı. Çarşı alanında kurulan çeşitli stantlarda vatandaşlar alışveriş yapma imkanı bulurken, çocuklar için düzenlenen oyun etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Gece, gerçekleştirilen hediye çekilişleriyle sona erdi. - OSMANİYE