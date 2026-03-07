Osmaniye'de Sebze Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Osmaniye'de Sebze Fiyatları Yükseliyor

07.03.2026 12:47
Kadirli'de hal esnafı, mazot zammının ürün fiyatlarını etkilediğini ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirtti.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı ürünlere zam geldiğini belirterek, "Ürünlerin hepsine zam geldi. Fiyatlar yükseldi, domates yükseldi, biber yükseldi, patlıcan yükseldi, salatalık yükseldi. Millet alamıyor evine ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Patlıcan 170 lira, salatalık 100 lira, biber 100 lira, millet evine alamıyor ne yapsın? Çok etkiledi bu mazot zamı" dedi.

Son günlerde akaryakıta gelen zamlar nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı ürünlere de zam geldiğini söyledi. Bir esnaf, "Mazot zamları ister istemez etkiler yani bu kaçınılmaz bir şey. Kilometreye 3 lira yakıyorsa şimdi 5 lira yakacak, ona göre de maliyet binecek. Bu kaçınılmaz. Sadece bizimki değil, biz malları Osmaniye'den alıyoruz misal bir de Antalya'dan Adana'ya gelen var bir de onları düşün. Tonajlı geliyor büyük arabalarla geliyor yani iflah olacağımız kalmadı da Allah sonumuzu hayır etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf, "Ürünlerin hepsine zam geldi. Fiyatlar yükseldi, domates yükseldi, biber yükseldi, patlıcan yükseldi, salatalık yükseldi. Millet alamıyor evine ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Patlıcan 170 lira, salatalık 100 lira, biber 100 lira, millet evine alamıyor ne yapsın? Çok etkiledi bu mazot zamı" dedi

"'Gabar dağında şurada burada petrol çıkt'ı diyorlar, niye zam yapılıyor?"

Bir başka vatandaş, "Mazot zammından dolayı nakliyatçı hale getirirken mecbur üstüne koyuyor. Mazot etkileyince biz de pahalı alıyoruz. Haftada 200 liralık gaz yakıyorsak 240- 250 liraya çıktı. Biz de buradan götürüyoruz elbette ki bir maliyet, mazotun, gazın, benzinin etkisi ürünlere yansıyor, o da direkt tüketiciye yansıyor. Bizi de etkiliyor tüketici de etkiliyor" diye konuştu.

Başka bir vatandaş da "Mazot zamı çiftçinin ölümü demek. Mazot şimdi 64 lira, 100 lira olsa bu ekonomi yine düzelmez. 'Gabar dağında şurada burada petrol çıkt'ı diyorlar, niye zam yapılıyor? Savaşla bizim ne alakamız var? Bu gidişat iyi değil. Adam ne yapsın üstüne mecbur koyacak, onu da vatandaş alamıyor. Aslında çiftçimize yardım edilecek destek çıkılacak. Adam mazot olmazsa tarlayı nasıl sürecek? Bundan sonraki nesiller bitti" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmaniye'de Sebze Fiyatları Yükseliyor
