Osmaniye'de Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

24.05.2026 01:14
Osmaniye'de durdurulan araçta AK47 ve diğer otomatik silahlar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan araçta AK47, Thompson ve Uzi marka otomatik silahların da aralarında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 1 adet AK47 (Kalaşnikof) uzun namlulu silah ve şarjörü, 1 adet Thompson otomatik silah ve şarjörü, 1 adet Uzi otomatik silah, şarjörü ve susturucusu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 56 adet 7.62 milimetre çapında AK47 fişeği bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.G., M.A.A. ve İ.G. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

