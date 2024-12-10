Osmaniye\'de Sokak Hayvanlarına Parazit Tedavisi Uygulanmaya Başlandı

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OSMANİYE'de, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından, başta hayvan sağlığını, dolaylı olarak halk sağlığını korumak amacıyla ülke genelinde başta deprem bölgelerinde uygulanacak program çerçevesinde, sokak hayvanlarına parazit tedavisi uygulanmaya başlandı.

HAYTAP, özellikle deprem bölgelerinde olmak üzere 16 pilot merkezde sokak hayvanlarına yönelik geniş kapsamlı bir paraziter uygulama başlattı. Halk sağlığını korumak amacıyla uygulanacak bu programda, tablet şeklinde hazırlanmış paraziter ilaçlar, yaş mamalara karıştırılarak hayvanlara kolaylıkla verilebilecek. HAYTAP olarak, başta deprem bölgeleri olmak üzere tüm Türkiye'de agresif bir mücadeleye başlanıldığını ifade eden Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Uyuz, basit bir tedaviye sahip, kontrol edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Uyuz gibi pire, keneler ve diğer dış parazitlere karşı etkili olan bu uygulamamız, ayrıca karaciğer solucanları ve bağırsak solucanları gibi iç parazitlere karşı da son derece etkilidir" dedi.

Laçinbala ayrıca "Özellikle çift tırnaklı hayvanların tüketildiği ülkemizde mezbahane civarında pek çok sakatat çöpe gelişigüzel atılıyor veya insanlar bilinçsizce üzerinde kist olan, tüketilemeyecek sakatatları hayvanlara veriyorlar. Bunun sonucu olarak parazitler ve parazit yumurtaları, oral yol ile tüketen kedi ve köpeklere, oradan da bu hayvanlara merhametle yaklaşan insanlara temas yoluyla bulaşıyor. Bu konuda da bir bilinç oluşturmak adına halk sağlığımızı hep beraber koruyalım ve bu tip sakatatları tüketmemeye önem verelim" diye konuştu.

Bu çalışma kapsamında, hiçbir masraftan kaçınılmadan büyük bir tedarik sürecinin tamamlandığına değinen Laçinbala, "İlk parti ilaçlar, Osmaniye HAYTAP Tedavi Merkezi'ne ulaştı. Pilot bölgelere transfer ve uygulama şekilleri konusunda gerekli bilgilendirme, temsilcilere iletildi"dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,