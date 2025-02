Osmaniye'de Su Sıkıntısı Çekiliyor

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içme suyundaki pompa problemi dolayısıyla bazı köylerde yaşanan su sıkıntısı devam ediyor. Yoğunoluk köyü sakinlerinden Süleyman Akar, "Şu an orada olduğu yerde su dağa akıyor. Biz de burada susuzluk çekiyoruz hiçbir durumumuz yok. Elektrik aboneliğini kimse almıyor biz ortada kaldık" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde yaklaşık iki aydır suları akmayan vatandaşlar, kendilerinin ve hayvanlarının susuz kaldığını ifade ettiler. Daha önce bir sulama birliği tarafından suyun iki yıl işletildiğini ancak zarar ettiği gerekçesiyle elektrikle çalışan sistemin elektrik aboneliğini iptal etmesi üzerine sularının depolara pompalanmadığını belirten vatandaşlar, elektrik aboneliğinin muhtar veya yetkililer tarafından tekrar başlatılıp problemlerinin giderilmesini istiyor.

Köy sakinlerinden Süleyman Akar şunları söyledi:

"Burası Yoğunoluk köyü, altı mahalleden ibarettir. Beş mahallesi Karadelik suyundan faydalanıyordu bugüne kadar, birisi Böğeme suyundan faydalanıyor. Şu anda Karadelik suyu, kendi cazibesi ile akmıyor elektrik sistemi ile aktığı için bunu da Yusuf İzzettin Su Birliği almıştı, o da iki yıl kadar çalıştırdı zarar ediyorum diye bıraktı. Şu an için biz mağdur durumdayız. Sekiz kilometre sadece boru lazım bize. Bütün şebekeler kurulu her evde. Bizim bu sudan faydalanmamızın ilacı yok. Şu an orada olduğu yerde su dağa akıyor. Biz de burada susuzluk çekiyoruz hiçbir durumumuz yok. Elektrik aboneliğini kimse almıyor biz ortada kaldık. Bunun tek çaresi bizim projemizi uygulayıp kendi cazibesi ile akıp bu köyün altı mahallesini, 800 aboneyi kurtarmaları lazım. 800 abonemiz var 10 bin büyük ve küçükbaş hayvanlarımız var. Biz mağdur durumdayız şu an. Burada gidiyor başka köylerden su alıp getiriyor tankerlerle vatandaşlar. Suyun nesli yok köyde."

"Vatandaşların hayvanları susuzluktan telef oldu"

Mehmet Yağız, "Elimden geldiğince köyümüzdeki vatandaşlara su getiriyorum. Havanın soğuk olmasından dolayı bütün sular kurudu. En yakın su mesafesi 15 kilometre ilerideki Kadirli Savrun Göleti. Oradan su çekiyorum mahalledekilere. Sabah akşam, gece gündüz, soğuk havada su götürüyorum. Aşırı derecede yoğun talep var yetişemiyorum çoğu vatandaşa. Çoğu vatandaşların da hayvanları susuzluktan telef oldu. Birçok hayvan susuzluktan dolayı soğuktan dolayı öldü. Bunun yetkililerimiz tarafından bir an önce bir sonuca ulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Mustafa Yağız ise "Milletin malı susuz, hayvanları susuz hep susuz durumdayız. Evde bayanların bulaşıklarını yıkayacak su dahi bulunmuyor yeri geliyor. Hiç kimse yani bize sahipsiz kaldık, neysin demiyor bu köyde" diye konuştu.

"Sahipsiziz"

Bir mahalle sakini, "Suyumuz yok, elimiz yüzümüz pis. Elim kırık, Allah gözlerini kör etsin, sahibimiz yok Türkiye'de, sahibimiz yok. Sahipsiziz. Kolum kaydım suya inerken su düştü şurada bekliyordum" derken; başka bir vatandaş, "Bir buçuk aydır suyumuz yok, elektrik de kesik o yüzden dolayı suyumuz da vermiyorlar. Bu soğuğun altında damla damlıyor suyu miktarında çekin. Böyle bekliyoruz akşama kadar. Hayvanlar da susuz çekin, en azı burada bir evin hayvanı var. Burada 10 hane var en azından" şeklinde konuştu.

"Çocuklar üstleri başları pis gidiyor"

Başka bir vatandaş, "Elinde taşıyorlar benim kimsem yok, 70- 80 yaşındayım" derken; başka bir vatandaş ise "Çocuklarımı okula gönderemiyorum, üstleri başları pis gidiyor. Okulda bile su yokmuş 'Tuvaletten çıkınca elimizi yıkayamıyoruz anne' diyorlar çocuklar okuldan geldiğinde" ifadelerini kullandı.