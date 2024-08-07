Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Düziçi ilçesi Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.yönetimindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada takla atan otomobilden bulunan sürücü Ali Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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