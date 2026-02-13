Osmaniye'de Tarihi Eser Operasyonu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı 2813 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Malatya'dan Osmaniye'ye tarihi eserlerin getirileceği ve satılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12. yüzyıla ait ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu değerlendirilen üzerinde Süleyman mührü içerisinde Tevrat bulunan rulo şeklinde ve 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.D. (66), İ.L. (52) ve H.P. (31) yakalanarak gözaltına alındı.