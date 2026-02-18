Osmaniye\'de Teravih Namazı Coşkusu

Osmaniye'de çok sayıda vatandaş, Ramazan'ın ilk teravih namazında saf tutarak aynı manevi atmosferde buluştu.

Akşam ezanının ardından kent merkezinde bunalan Cebelibereket Camisi'ne akın eden vatandaşlar, saf tutarak Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Camii içerisinde ve avlusunda oluşan kalabalık dikkat çekerken, ailelerin çocuklarıyla birlikte teravih namazına katılması dikkat çekti. Miniklerin heyecanı ve camide oluşan manevi hava, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Cami imamı yaptığı konuşmada, Ramazan ayının özellikle çocuklar için önemli bir manevi eğitim süreci olduğuna vurgu yaptı. İmam, ailelerin çocuklarıyla birlikte camiye gelmesinin, çocukların bu manevi atmosferi tatması gerektiğini söyledi. - OSMANİYE