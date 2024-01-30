Osmaniye'de tır şarampole devrildi: 1 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Düziçi ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Şekerdere mevkiinde 15 PY 966 plakalı saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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