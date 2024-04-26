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Osmaniye'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE - Osmaniye'de Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı etkili oldu. Vatandaşlar hem sıcak hava hem toz taşınımından olumsuz etkilendi.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Osmaniye'yi etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi de düşmeye başladı. Sıcak hava ve hava kalitesinde azalma hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye'nin kuşbakışı görüldüğü alanlarda şehrin üzerinde toz bulutlarının etkili olduğu görüldü.

Sıcak havanın yanı sıra tozdan da etkilendiklerini söyleyen Ahmet Naci Akıllı, "Osmaniye'de havalar sıcak olması bir yana Afrika üzerinden gelen bir toz bulutu varmış zaten sıcaktan nefes alamıyorduk bu toz buluntu da nefes almamızı daha da zorlaştırmaya başladı. Her taraf toz içerisinde şu arabanın üzeri toz içerisinde daha yeni yıkandı nasıl olmuş" dedi.

Depremden sonra zaten Osmaniye'de aşırı bir toz olduğunu söyleyen esnaf Abuzer Çiçekli, "Afrika üzerinden gelen toz bulutu bayağı etkili bakın dağlar tozdan görünmüyor. Nefes almakta zorlanıyoruz. Osmaniye'de depremden dolayı da felaket derece toz var" diye konuştu.