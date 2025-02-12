Osmaniye'de Treni Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Treni Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Osmaniye'de yük treni, hafriyat kamyonuyla çarpıştı; kamyon şoförü hafif yaralandı.

12.02.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treni ile hafriyat kamyonu çarpıştı kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Yarbaşı Beldesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Bahçe ilçesinden Osmaniye istikametine giden yük treni ile Yarbaşı Beldesinden, Osmaniye yönüne giden hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye\'de Treni Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Düziçi, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Treni Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
03:46 Kilauea’da korkutan hareketlilik Yeniden lav püskürtmeye başladı Kilauea'da korkutan hareketlilik! Yeniden lav püskürtmeye başladı
02:46 Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
01:34 278 hakim ve savcının ataması yapıldı 278 hakim ve savcının ataması yapıldı
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 19:29:32. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Treni Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.