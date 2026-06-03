Osmaniye'nin Türkmen Beldesi'nde Ekmek Fiyatı 10 TL Olarak Sabit Kaldı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde 220 gram ekmeğin 15 liradan 17,5 liraya çıkarılmasının ardından kentteki Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan, artan maliyetlere rağmen vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla beldede ekmek satış fiyatının 10 TL olarak korunacağını duyurdu.

Türkmen Belde Belediyesi, ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı. Belediye Başkanı Veli Fidan, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin vatandaşların bütçelerini zorladığını ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Fidan, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, beldemizde ekmek satış fiyatını 10 TL olarak koruma kararı aldık. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Alınan kararın özellikle dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Fidan, belediye olarak halkın temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.