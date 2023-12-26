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Osmaniye'de Üniversite öğrencilerinden teröre lanet yürüyüşü - Son Dakika
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Osmaniye'de Üniversite öğrencilerinden teröre lanet yürüyüşü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, Türk bayrağı açarak şehitler için saygı duruşu yaptı ve teröre lanet okudu. Yürüyüş, üniversitenin giriş kapısında Şehitler için Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla son buldu.

Osmaniye\'de Üniversite öğrencilerinden teröre lanet yürüyüşü
26.12.2023 - 22:57,
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Osmaniye'de Üniversite öğrencilerinden teröre lanet yürüyüşü

OSMANİYE - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrenci kulüpleri, Karacaoğlan Yerleşkesinde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak terörü lanetleyen yürüyüş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kilit Harekatının sürdüğü Hakurk bölgesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda şehit düşen askerler için öğrenciler, Türk bayrağı açarak şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu ardından Öğrenciler, tekbir getirirken "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganlarıyla teröre lanet okudu.

Yürüyüş, üniversitenin giriş kapısında Şehitler için Kuran-ı Kerim ve dua okunmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA
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