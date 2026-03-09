Osmaniye\'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Osmaniye Belediyesi tarafından Salı Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen mahalle iftarında bir araya gelen binlerce kişi, hep birlikte iftar yapmanın keyfini yaşadı. Kurulan devasa iftar sofrasında vatandaşlara "Hoş geldiniz" diyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen iftar programları, mahalle iftarlarıyla devam ediyor. Kemal Satır ve Şehit Süreyya Atalay caddelerinin kesişim noktasında yer alan Salı Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen iftar programında binlerce kişi Osmaniye Belediyesi'nin devasa iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında Osmaniye Belediyesi Aşevi'nde usta eller tarafından hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. Yoğun katılımın sağlandığı programda iftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlara "Hoş geldiniz" diyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, hayırlı iftarlar temennisinde bulundu.

"Ramazan ayını da bizler çok güzel kenetlenerek geçiriyoruz" diyen Başkan Çenet, "Saygıdeğer Osmaniyeli hemşehrilerim. Göreve geldiğimiz günden beri girmediğimiz sokağı, caddesi, yürümediğimiz yolu çok şükür kalmadı. Şu Salı Pazarı'nın tamda bulunduğumuz alandan şehrimizi Çevre Yolu'ndan Musa Şahin Bulvarı'na bağlayınca kadar Korkut Ata Mahallemizden, Mevlana Mahallemizden, Kazım Karabekir Mahallemizden bütün mahallelerimize açmadığımız koridor kalmadı. Yepyeni caddeler, yepyeni binalarımız göğe yükseliyor. Bunlar da şehrimize güzellik katıyor. Bugün Ramazan orucumuzun 18'incisini açmak üzere toplandık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Gerçekten çokta bereketli bir Ramazan ayı birlikte idrak ediyoruz. Yavaş yavaş Ramazan ayının da sonuna doğru geliyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayını bizler çok güzel kenetlenerek geçiriyoruz. Binlerce hanemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki pazartesi değil bir sonraki pazartesi günü de Halep'te iftar çadırımızı kuracağız. Osmaniye'mizin bu gönül zenginliğini Suriyeli kardeşlerimize de götüreceğiz. Osmaniye'miz dayanışma, paylaşma, kardeşlik ayı Ramazan ayına uygun hep birlikte hareket ediyor. Bizler de sizlerle burada Ramazan orucunu açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çenet'in konuşmasının ardından edilen dualar ve okunan ezanla binlerce kişi aynı anda oruçlarını açtı. - OSMANİYE