Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araçlar Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araçlar Tehlikede

Osmaniye\'de Yağmur Sonrası Araçlar Tehlikede

Yağmur, Osmaniye'de depremler sonrası toprağa karışan vida ve çivileri ortaya çıkararak lastik tamircilerini zor durumda bırakıyor.

22.09.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Osmaniye'de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor. Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, "Yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum" dedi.

Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli, "Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, osmaniye, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araçlar Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:51 Kürtaj yaptıran kadın, gittiği devlet hastanesinde öğrendiği gerçekle savcılığa koştu Kürtaj yaptıran kadın, gittiği devlet hastanesinde öğrendiği gerçekle savcılığa koştu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 16:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Yağmur Sonrası Araçlar Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement