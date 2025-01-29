Osmaniye'de Yalnız Yaşayan Adamın Zorlu Yaşam Mücadelesi

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de tek başına yaşayan Ata Emendağ, maddi imkansızlık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Komşularının yardımıyla hayatına devam eden Emendağ, "Hava soğuk, odun yok, odun olsa yakarız. Üşüyoruz vallahi bazen. Tek başıma kalıyorum. Ayağım büküldü ağrıyor, incindi, zor yürüyorum" dedi. Esnaf Ömer Gözükara ise "Evini de buldum geldiğimde çok kötü durumdaydı. Sobası yanmıyordu, zaten bir odalı bir yerde yaşıyor. Perişan, ayağı incinmiş. Odunu yok, kıyafeti yok, yattığı yatak çok kötü durumda" diye konuştu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Reşadiye köyünde tek başına yaşayan Ata Emendağ, maddi imkansızlık nedeniyle tek odada yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden ayrı tek başına yaşayan Emendağ, komşularının desteği ile yaşamaya çalışıyor. Durumunu anlatan Ata Emendağ, şöyle konuştu:

"Odun yok. Ayağım incindi, büküldü ağrıyor. Tek başıma kalıyorum, yalnız kalıyorum. Sabahleyin çay içtim bir bardak, başka yok. Öğleyin ben yemek yemesem de olur, yemek istemez. Ayağım ağrıyor. Hava soğuk, odun yok, odun olsa yakarız. Üşüyoruz vallahi bazen. Yalnız kalıyorum tek başıma kalıyorum. Bir pekmez alsanız, canım pekmez istiyor."

"İki ay gelmeyince rüyama girdi"

Esnaf Ömer Gözükara ise " Kadirli'de dönerci esnafıyım. Ata dayım normalde her gün gelirdi yemeğini yerdi. Son iki aydır gelmedi. Bir gün rüyama girdi gece. Rüyamda Ata dayıyı birilerine sordum 'rahmetli oldu' dediler. Ben de sabah uyandım hemen sabah kalkar kalkmaz Reşadiye köyünde olduğunu öğrenmiştim, Reşadiye köyünde olduğunu yaşadığını söylemişti. Sabah erkenden kalktım iş yerimi açmadan geldim. Sordum burada bakkallara sabah açıktı. Evini de buldum geldiğimde çok kötü durumdaydı. Sobası yanmıyordu, zaten bir odalı bir yerde yaşıyor. Perişan, ayağı incinmiş. Odunu yok kıyafeti yok, yattığı yatak çok kötü durumda. Gittim odun getirdim, erzak getirdim, sobasını yaktım, banyosunu yaptırdım. Yemeğini yedirdim kıyafetini giydirdim. Durumu kötü" diye konuştu.