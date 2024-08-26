Osmaniye'de yer fıstığı çiftçileri zor durumda - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de yer fıstığı çiftçileri zor durumda

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. Çiftçiler, maliyetlerin yüksek olması ve düşük fiyatlar nedeniyle kazanç beklemediklerini ifade etti.

26.08.2024 12:11
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Yer Fıstığı hasadı başlayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler bu yıl yüzlerinin gülmeyeceğini ifade etti. Çiftçi Harun Sırık, "Geçen seneki maliyetlere göre aşağı fiyatta. Girdiler pahalı aşırı derecede yine mısırda olduğu gibi. Bu sene de beklentimizin altında tüccarlar fiyat olarak yüzümüzü güldürmüyor" dedi. Bir diğer çiftçi Ahmet Üzer ise "Mazot yüksek, maliyet yüksek, işçi maliyeti yüksek. Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı. Fıstık hasadından yüzlerinin gülmeyeceğini ifade eden çiftçiler, ne yapacaklarını bilmediklerini söylediler.

Çiftçi Harun Sırık, "Bir çiftçi olarak kendim 315 dönüm yer fıstığı ekiyoruz. Geçen seneki maliyetlere göre aşağı fiyatta. Girdiler pahalı aşırı derecede yine mısırda olduğu gibi. Bu sene de beklentimizin altında, tüccarlar fiyat olarak yüzümüzü güldürmüyor. İnşallah güldürmesini bekliyoruz. Fıstık da ekmez mısır da çünkü çoğu mısırdan bu sene çok zarar ettiler. Verimler iyi gözüküyor ama tüccar açısından sıkıntıdayız" diye konuştu.

"Yaptığımız iş bizi kurtarmıyor"

Çiftçi Ahmet Üzer ise "Bu sene hasatlarımızda yer fıstığının hasadına başladık ama fiyat olarak pek durum iyi değil. Şöyle maliyetlerimizi kurtarmıyor. Yaptığımız iş bizi kurtarmıyor. Bu sene nasıl olacak? Ne olacak? Hepimiz şüphedeyiz çiftçiler olarak. Bu sene pek bir tadımız yok işin açığı. Mazot yüksek, maliyet yüksek, işçi maliyeti yüksek. Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de yer fıstığı çiftçileri zor durumda - Son Dakika

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