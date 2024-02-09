Osmaniye'de yerinde dönüşüm projesinde inşaatlar yükseliyor - Son Dakika
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Osmaniye'de yerinde dönüşüm projesinde inşaatlar yükseliyor

Osmaniye\'de yerinde dönüşüm projesinde inşaatlar yükseliyor

Depremin vurduğu Osmaniye'de, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor. Osmaniye'de yapı ruhsatı ve inşaat izni alınan yapıların inşaatı devam ediyor.

09.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:58
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Osmaniye'de yerinde dönüşüm projesinde inşaatlar yükseliyor

OSMANİYE - Depremin vurduğu Osmaniye'de, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremin etkilediği 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirdiği Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular devam ediyor. Osmaniye'de e-devlet üzerinden bugüne kadar 5 bin 863 konut, 977 işyeri için yerinde dönüşüm müracaatı yapıldı. Osmaniye'de yapı ruhsatı ve inşaat izni alınan yapıların inşaatı devam ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Yerinde Dönüşüm" Projesi çerçevesinde Bahçe İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden binanın inşaatının ziyaret etti. Ziyarette Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk de yer aldı.

Osmaniye'de yerinde dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, "İlimizde Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan ön başvuru sayısı; 5.863 konut ve 977 işyeri olmak üzere toplam 6.840'dır. İlimizde yapı ruhsatı ve inşaat izni alınan yapı sayısı 45 olup başvurular devam etmektedir. Bahçe ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve şu an ziyaret edilen inşaat zemin artı bir katlı 199 m2 alana sahip olup, İlimizde Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında inşasına başlanılan ikinci yapıdır" dedi.

Osmaniye'nin toparlanıp eski günlerine dönmesi için bu projenin çok önemli olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Bahçe İlçemizde Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapılan binada incelemelerde bulunduk. Yerinde dönüşümü gerçekleştiren hemşerimize teşekkür ediyorum, çok da hızlı başlamış, bitirmek üzere. Bütün hemşerilerimizin Yerinde Dönüşümden yararlanmasının, bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesinin Osmaniye'miz adına, bütün İlçelerimiz adına, hemşerilerimiz adına çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirmelerini istiyorum. Burada yapacakları yerinde dönüşümde 1 daire için 750.000 hibe, 3 daireye kadar da her ayrı daire için 750.000 olmak üzere kredi verilmektedir. Kredinin şartları da aslında hibe gibidir. Bu imkanı hemşerilerimiz değerlendirsin. Osmaniye'mizin toparlanması anlamında da hızla harekete geçip bitmesi çok önemli. Osmaniye'mizde, İlçelerimizde başladı. Hemşerilerimizin daha hızlı davranıp başlamalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerinde dönüşümü gerçekleştiren hemşerimizi de tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde inşaatı gerçekleştiren Yasin Arık, "Allah razı olsun Devletimizden, böyle bir imkan tanıdı bize. Sayın Başkanımdan, sizlerden, müdürlerimizden hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel bir imkan, herkesin faydalanmasını isterim" dedi.

Kaynak: İHA

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