Osmaniye'de Yıkım İçin İş Makinesi Binaya Çıkarıldı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Yıkım İçin İş Makinesi Binaya Çıkarıldı

Osmaniye'de hasarlı apartmanın yıkımı için 10 tonluk iş makinesi, 12 katın tepesine çıkarıldı.

10.04.2025 22:47
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Yıkım için 12 katlı binanın üzerine 10 tonluk iş makinesi çıkarıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi, vinçle 12 katlı binanın üzerine çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde bulunan 12 katlı Haktan Apartmanının kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı. Hasarlı binanın çevresinde bulunan hasarsız binaların yıkımdan zarar görmemesi için iş makinesi vinç yardımıyla 12 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başlanacak.

Osmaniye'de ve deprem bölgelerinde böyle yıkımlar yaptığını söyleyen Kepçe Operatörü Turan Çolakkadı, "Mecbur sıkıntılı yerlerde makinayı yukarı çıkarıp yukardan aşağıya yıkım yapıyoruz. Makasla da çok bir yeri yıktık biz ama burada yakınlarında bina var diye yukardan aşağıya ineceğiz. Tehlikeleri var elbette bu şartta bizde kolonları gezdik tabi taşıyıcı kolonları bir sıkıntı var mı diye çatlak, patlak yok. Hiçbir sıkıntımız yok yani yıkarız çağla sitesini nasıl yıktıysak." Diye konuştu.

-Sesli, "Mutluyuz ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz"

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilen mahalle olduklarını söyleyen Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, "Son binalardan bir tanesiydi Haktan Apartmanı vinçi tepesine çıkardılar onun yıkımına başlanacak. İnşallah bu da yıkılacak burası rezerv alanına girdi. Yandaki binamızda girdi rezerv alanına ama mahkeme sorunu var çözülünce inşallah oda yıkılacak. Aslında mutluyuz ama buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Benim tek istediğim Esenevler mahallesinde yaşayanlardan 2 yıl sonra buranın çehresi değişecek çok güzel olacak ölmezsek hep beraber göreceğiz o yüzden sevinçliyim. Şimdi alan dar alttaki Hasan Çenet binası yıkılmayacak, yandaki bina mahkemelik daha yıkım kararı çıkmadı. Normal yıkılırsa sağa sola zarar vereceği için üsten yıkım kararı verildi. Üsten yavaş yavaş aşağı inilecek daha önce bunu yaptılar 3 binada inşallah bir sıkıntı çıkmaz kısa sürede biter. " dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yıkım İçin İş Makinesi Binaya Çıkarıldı - Son Dakika

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