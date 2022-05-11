Osmaniye'de yılın annesi seçildi - Son Dakika
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Osmaniye'de yılın annesi seçildi

11.05.2022 10:30
Osmaniye'de yılın annesi seçildi

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Otizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yılın annesi olarak seçilen Nuriye Korkut'a plaketi verildi.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Otizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yılın annesi olarak seçilen Nuriye Korkut'a plaketi verildi.

Osmaniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde Osmaniye Otizm Derneği tarafından yılın annesi seçilen Nuriye Korkut'a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu verdi.

Plaket takdimi öncesi konuşan Azizoğlu, "Osmaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu, "Aileler olarak manevi zorlu süreçlerden geçtiğinizi biliyoruz. Sizlere bu süreçte verdiğiniz takdire şayan çabalarınızın yanı sıra bizlerde imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye gayret ediyoruz. Yılın annesi olarak seçilen Nuriye teyzemizi tebrik ediyor sağlık sıhhat diliyorum. Tekrardan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, dernek yönetimine ve bu özel çocuklarımızın annelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dernek olarak her zaman ailelerin yanında olduklarını belirten Osmaniye Otizm Derneği Başkanı Hayriye Özdemir, "Dernek olarak çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduk. Anneler gününe özel düzenlediğimiz etkinlikte cefakarca bir hayat süren Nuriye Korkut teyzemizi yılın annesi olarak belirledik. Kendisi 10 yaşındaki otizmli torunuyla birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Nuriye teyzemiz torunu için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Kendisini bu sevgi, hoşgörü ve azminden dolayı tebrik ediyoruz. Dernek olarak ve otizmli birey aileleri olarak bizlere her zaman destek veren ve yanımızda olan Osmaniye Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yılın annesi seçilen Nuriye Korkut da yılın annesi olarak seçilmekten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. - OSMANİYE

Osmaniye'de yılın annesi seçildi
Osmaniye'de yılın annesi seçildi

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Kaynak: İHA

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