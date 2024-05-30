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- Osmaniye'de Yonca Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

OSMANİYE - Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 52 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Yonca Sitesi'nin müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi Şehit Yusuf Şanlı Sokak'ta bulunan 52 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı 9 katlı Yonca Sitesi'nin B Bloğu müteahhitti Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. yargılanmasına devam edildi. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali K. ve Ayhan G., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan Sanık Ali K. müdafii, 'Müvekkilim depremden önce açık kalp ameliyatı geçirdi, şuanda sürekli cezaevinde de kontrole gidip geliyor, tutuklamadan beklenen amaç hasıl oldu, müvekkilim biraz daha tutuklu kalırsa sağlık durumu kötüye gidecektir, bu olayın taksirin ötesine geçemeyeceği açıktır, müvekkilimin sağlık durumuna ilişkin raporlar dosyada mevcuttur, dosyanın kül olarak savcılığa yeniden gönderilip diğer sorumluların da dahil edilerek yargılamaya devam olunmasını talep ediyoruz, müvekkilimin bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.' dedi.

-Osmaniye'de 100 tane blok yaptım 1 bloğum yan yattı

Savunma yapan sanıklardan tutuklu müteahhitler, Ali K., 'Osmaniye'de 100 tane blok yapmışım, bu kadar binanın içerisinde 1 tanesi yan yatmış, 6 şubat depremi dünya tarihine geçmiştir, 200 yıldan beri böyle bir deprem yaşanmamıştır, 6- 6,5 şiddetine kadar bina yıkılmaz ancak 7'nin üzerindeki deprem binayı yıkar.' dedi.

Savunma yapan sanıklardan tutuklu fenni mesulü Ayhan G., 'Demir bağlandığı zaman beni çağırıyorlardı ben gidip kontrol ediyordum. Bu iş yarım saatlik bir saatlik bir işti, ben sürekli inşaatın başında olmuyordum, sadece demir bağlanıp beton dökülmeden önce kontrole gidiyordum. 2001 yılında Çukurova Üniversitesine zemin etüdü yaptırmış, bu araştırma sonucunda zeminin sıkıntılı olduğu ve sıvılaşma ihtimalinin bulunduğundan bahsedilmiştir, benim projemde hata olsaydı ben ben bunları düzeltirdim, bana böyle bir ikazda bulunan olmadı.' Dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Temmuz tarihine erteledi.