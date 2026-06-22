Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kadirli ilçesi yolundaki Nohuttepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerini ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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