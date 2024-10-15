Osmaniye'deki Tarihi Konağa Yangın!

Osmaniye'de tarihi ahşap konak alevlere teslim oldu
OSMANİYE - Osmaniye'de tarihi ahşap konak alevlere teslim olurken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan tarihi ahşap konak alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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