Osmaniye Hastanesinde Sağlık Görevlisine Saldırı

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(OSMANİYE)- Osmaniye Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde nöbetçi sağlık görevlisi, bir grubun saldırısına uğradı. Sağlık görevlisi hafif yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde hastanenin Dahiliye Servisi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin Dahiliye Servisi'ne gelerek nöbetçi ekibe saldırdı. Saldırının temizlik personeli olarak hastanede görev yapan F.K.'nin yerine değiştirmek istemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olayda nöbetçi personel M.K.'nin kafa ve kolundan darbe aldığı, darbeler sonucunda hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Saldırganlardan birinin üzerinde silah olduğu görüldü. Saldırının ardından hastane yönetimi derhal Beyaz Kod uygulamasını devreye sokarak olayın kontrol altına alınmasını sağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.