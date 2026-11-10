Osmaniye Düziçi'de sanayi esnafı Atatürk'ü 88. yıl dönümünde saygı duruşuyla andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Düziçi'de sanayi esnafı Atatürk'ü 88. yıl dönümünde saygı duruşuyla andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Düziçi\'de sanayi esnafı Atatürk\'ü 88. yıl dönümünde saygı duruşuyla andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sanayi Sitesi esnafı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde saat 09.05'te işlerini bırakıp saygı duruşunda bulundu. Ustalar, çıraklar ve müşteriler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Düziçi Sanayi Sitesi'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde çekiç ve makine sesleri sustu. Ustalar, çıraklar ve müşteriler işlerini bırakarak iş yerlerinin önünde toplandı. Dev Türk bayrakları açan sanayi esnafı ve vatandaşlar, Atatürk'ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Sanayi sitesinde çarkların durduğu, ustalar ve çırakların omuz omuza Ata'sını andığı anlarda duygu dolu görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkOsmaniyeDüziçiGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:08:51. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'de sanayi esnafı Atatürk'ü 88. yıl dönümünde saygı duruşuyla andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android