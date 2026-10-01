Osmaniye Kadirli'de akaryakıt zammına 'beygir alacağız' diyen vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de akaryakıt zammına 'beygir alacağız' diyen vatandaş tepki gösterdi

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Osmaniye Kadirli\'de akaryakıt zammına \'beygir alacağız\' diyen vatandaş tepki gösterdi
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Osmaniye Kadirli'de akaryakıt zamları tepkiyle karşılandı; benzine 4 lira 15 kuruş, mazota 3 lira 60 kuruş, otogaza 1 lira 45 kuruş zam geldi. Çiftçi 1 kilo fıstığa yarım litre mazot alamadığını, bir vatandaş da 'Gayri bir beygir alacağız, ot vereceğiz' diyerek zammı eleştirdi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren bir vatandaş, "Gayri bir beygir alacağız, ot vereceğiz" derken, yer fıstığı yetiştiricisi bir kişi, "1 kilo fıstığa yarım litre mazot alamadıklarını" söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzine gelen 4 lira 15 kuruş, mazota gelen 3 lira 60 kuruş ve otogaza gelen 1 lira 45 kuruş zamlara yurttaşlar tepki gösterdi.

Bir emekli, zamlara alıştıklarını ifade ederek, "Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Deli olduk, divane olduk. Yapacak bir şey yok. Arabaya binemiyoruz zaten, muayeneye gireceğim, eve bırakacağım. 50'lik motosikletim var, motosiklet az yakıyor, onunla gideceğim ya da yayan gideceğim" dedi.

"BEYGİR ALACAĞIZ, OT VERECEĞİZ"

Yevmiyecilik yapan bir vatandaş da 200 liralık akaryakıt aldığını bildirerek, "Gayri durumlar vahim, eskiden depoyu doldururduk; şimdi 200 lira, 200 lira alıyoruz. Serbest meslek çalışıyoruz tarlalarda. Benzin, mazot alacak durum olmadığından gazlı arabaya biniyoruz, yine iyi kötü az da olsa daha ekonomik. Yapacak bir şey yok, gayri bir beygir alacağız, ot vereceğiz" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş "Usandık artık yeter, kontağı söndüreceğiz. Yapacak bir şey yok, binersek de az bineriz" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYE ÖL DİYORLAR"

Bir çiftçi ise şunları söyledi:

"Çiftçi perişan, 1 kilo fıstığa yarım litre mazot alamıyoruz. Mısırdan zarar ettik. Çiftçi borcun içerisinde. Ekiyor, biçiyor, akaryakıta veriyor, o da kurtarmıyor, sürekli içe çekiyor. Çiftçi çok perişan, bizim sonumuz ne olacak bilmiyorum. Çiftçi olmazsa memleket biter. Sabah akşam zam, sabah akşam zam... Akşam aldın aldın, sabaha bak ki zamlı alıyorsun. Zaten bir aracına binip de bir gezme lüksü yok çiftçinin. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Çiftçiye öl diyorlar, çiftçi ölürse memleket de ölür."

Bir vatandaş da, "Söyleyecek bir şey yok. Hep o '50 liralık yakıt alırım' diyen adam nerede? Şimdi kaç liralık alırım diyor? Bir söylesin bakalım" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Osmaniye Kadirli'de akaryakıt zammına 'beygir alacağız' diyen vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika
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