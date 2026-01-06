Osmaniye’nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.

Zafer yürüyüşü, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Caddesi Bayraklı Kavşak'tan başlayarak Adnan Menderes Bulvarı üzerinden İl Özel İdaresi binasına kadar devam etti. Mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlara; evlerinin balkonlarından ve iş yerlerinden katılan vatandaşlar da eşlik ederek kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. Yürüyüşün ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından günün anlam ve önemine özel konser verildi. Seslendirilen marşlara katılımcılar, coşkuyla Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "3 Ocak'ta Mersin'de, 5 Ocak'ta Adana'da ve 7 Ocak'ta Osmaniye'de yanan bağımsızlık meşalesinin 104'üncü yılı kutlu olsun. 7 Ocak, bağımsızlık ateşini coşkuyla kutladığımız zafer günümüzdür. Zafer günümüz kutlu olsun" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı'nın güney cephesinde Osmaniye'miz de büyük bir destan yazmıştır. Şehitler diyarı Osmaniye, o dönemde vatanını korumuş, bu toprakları işgal etmek isteyenleri Allah'ın izniyle buradan defetmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, "1071'de vatan yaptığımız Anadolu'yu ölürüz de bir daha vermeyiz. Andımız var, yeminimiz var. Osmaniye bu konuda asla taviz vermez. Yarın Osmaniye'mizin günüdür. O ruh, o inanç hep var olacaktır. Anadolu Türk'ün yurdu olmaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle sonsuza dek var olacaktır. Bedeli en ağır şekilde ödenmiş şanlı bayrağımız, nazlı hilalimiz sonsuza dek dalgalanacaktır. Türk yurdu bağımsız olarak var olacak ve bu mücadelenin öncülerinden biri de kahramanlar diyarı Osmaniye olacaktır" dedi.

7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşüne; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, il genel meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE