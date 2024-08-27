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Cesedin başından bir saniye bile ayrılamadılar

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde depremzede aileler yeni evlerine kavuştu

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde afet konutlarının anahtarlarını teslim alan aileler, yeni yaşamlarına başladılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Osmaniye'de depremzedeler için 6 bin 858 konutun inşaatları devam ediyor. Sumbas ilçesinde inşası tamamlanan 190 konutun anahtarı kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas İlçesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarına yerleşen ve yeni yaşamlarına başlayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarımızın evlerinden memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda Sumbas İlçemizdeki 190 konutumuzun tamamı bitti. 10 hak sahibi vatandaşımızın anahtarı teslim edildi. Aynı zamanda 88 sosyal konut da hak sahiplerine teslim edildi. Sumbas'ta konutlarımız hızlı bir şekilde tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "diye konuştu.